بالقاسم حفتر يبحث في قطر مشاركة الشركات القطرية بمشاريع الإعمار

أخبار ليبيا 24

التقى المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار “محمد السويدي”، وذلك لمناقشة سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية في مجالات التنمية والإعمار التي يقودها الصندوق على مستوى ليبيا.

حضر اللقاء بحسب بيان الصندوق كل من مدير إدارة المشروعات بالصندوق “حاتم العريبي” و “جبريل البدري” رئيس الجهاز الوطني للتنمية.

فتح آفاق التعاون والاستثمار التنموي مع قطر

ووفقا للبيان أكد السويدي “على رغبة قطر بالدخول للسوق الليبي من جانب الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية” من جانبه عبر المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” على دعم الصندوق لكافة المشاركات، والخبرات القطرية في مجال التنمية والاستثمار بما يحقق مصالح الشعب الليبي .

وعلى جانب آخر، وضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024 تحت شعار “حتمية الابتكار ” التقى المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” والوفد المرافق له برئيس جمهورية رواندا ” بول كاغامي ” ناقش الطرفان التجربة الرواندية الناجحة في الإعمار والتنمية، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل النهضة التنموية التي يقودها صندوق التنمية في ليبيا.

من جانبه أكد الرئيس الرواندي “أن بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة لكل ما يساهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وأعرب على أهمية دعم الإعمار والمصالحة الشاملة لإرساء دعائم قوية للاستقرار الوطني” .

و في مستهل مشاركته التقى المهندس “بالقاسم حفتر” مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية ” محمد بن عبدالعزيز الخليفي” ، حيث أكد الوزير على “رغبة دولة قطر بالمشاركة في ملف الاستثمار والتنمية في دولة ليبيا بما يُحقق تطور القطاع الاقتصادي للبلدين” .

ووفقا للبيان “ناقش الطرفان سبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والإعمار، في ظل ما تشهده كثير من المدن والمناطق الليبية من اعمار وتنمية يقودها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” .