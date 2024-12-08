انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

أخبار ليبيا 24

عقد “محمد الحويج” وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعا مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، ضم اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان الوزارة، تمحور اللقاء حول التحديات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين ليبيا وتونس، وسبل تعزيز التكامل بين اقتصادات البلدين في مجالات متعددة.

اجتماع فصّل في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

كما ناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري. والجمركية فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية .

و تم الاتفاق بحسب البيان “على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين، والشركات الصناعية والخدمية”.

و أكد “الحويج“، على “أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأشار إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية” وفقا لما نقله البيان.

تكوير العلاقات في مجالات الصحة المواصلات والأمن الغذائي والدوائي

وشدد البيان على أن “ليبيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها الصحة، المواصلات، والأمن الغذائي والدوائي” . وأشار “الحويج” إلى أن “اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع.”

وأضاف أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية تقدم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا”.

مناطق حرة على الحدود الليبية التونسية

وتابع الحويج عن العزم على ” إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية ليبيا لتنويع اقتصادها وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار”.

وناقش الاجتماع الذي فصل في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين “أهمية توحيد المواصفات القياسية بين ليبيا وتونس، بالإضافة إلى توحيد شهادات المطابقة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي في البلدين. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتيسير حركة التجارة وزيادة الثقة بين الشركات الليبية والتونسية”.

من جانبه، أكد “وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المؤسسات الليبية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الحكومة التونسية تسعى إلى تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين”.

وأضاف “أن تطوير المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، يمثل أولوية في تعزيز التعاون التجاري، حيث تعد المعابر الحدودية جزءًا مهمًا من البنية التحتية التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين. كما أكد على أهمية إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لا سيما في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري”.