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القبض على تاجري مخدرات في بنغازي

8 ديسمبر، 2024 11:37 ص
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القبض على تاجري مخدرات في بنغازي
القبض على تاجري مخدرات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكّن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – فرع بنغازي، من القبض على شخصين بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة وأقراص مؤثرة عقليًا بقصد الاتجار والتعاطي.

وبحسب بيان للجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أنه تم ضبط المدعوين “و. س. ع” و”ق. و. د” بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة وأقراص مؤثرة عقليًا، وخلال التحقيقات، أقرّ المتهمان بما نُسب إليهما.

وتضمنت المضبوطات “48” قرصًا نوع “ابتريل” موزعة على أربع أشرطة طبية ونصف شريط، و”18″ قرصًا نوع “أرتان” داخل شريطين طبيين، وقرصين نوع “ترامادول” داخل قصاصة شريط طبي، ومجموع الأقراص “68” قرصًا طبيًا، وخمس قطع صغيرة الحجم من مادة الحشيش، وأدوات تشمل دفترين أوراق بفره، سكين عليه آثار حروق، ومقص يُستخدم في قص الأقراص، تم تسجيل القضية برقم 2024/225 شرق.

وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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8 ديسمبر، 2024 11:37 ص
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