الدبيبة يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2025-2035

أخبار ليبيا 24

اعتمد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2025-2035، التي أعدها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال كلمته في حفل الإطلاق، أوضح الدبيبة “أن الأمن الغذائي يُعد أولوية وطنية قصوى، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا” بحسب بيان الحكومة على فيسبوك.

وأكد الدبيبة “أن الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد والدعم اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وبناء نظام غذائي مستدام. داعيا إلى تضافر الجهود بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، لضمان تحقيق رؤية الاستراتيجية المستقبلية وتحويلها إلى واقع ملموس”.

174 مشروعا و65 برنامجا لتنفيذ الاستراتيجية

وأوضح البيان بعض تفاصيل الاستراتيجية وقال إنها “تتضمن الاستراتيجية 174 مشروعًا و65 برنامجًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، كتوفير الغذاء، والوصول إلى الغذاء، والاستفادة من الغذاء، وتحقيق الاستقرار”.

وحضر مراسم الاطلاق “رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من المختصين الدوليين والمحليين”، وفقا للبيان.

هذا وقد أعد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بطرابلس المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2025-2035، وطرحها للنقاش في شكلها النهائي في شهر يونيو الماضي، وقام بإعداد الاستراتيجية عدد من المختصين الليبيين، من شؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، ومندوبون عن قطاعات الزراعة، والصحة الحيوانية، ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.