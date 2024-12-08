الحكومة الليبية ترسل قافلة طبية لـ ترهونة والمدن المتضررة من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، انطلقت صباح اليوم الأحد، قافلة طبية متكاملة متجهة إلى مدينة ترهونة والمناطق المجاورة، بهدف تقديم المساعدة الطبية العاجلة وتعزيز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة.

تأتي هذه القافلة بتوجيهات عثمان عبدالجليل وزير الصحة وفقا لبيان الوزارة.

وتتضمن القافلة:

• فرقًا طبية متخصصة في مختلف التخصصات.

• تجهيزات طبية شاملة، بما في ذلك معدات طبية وأدوية ومستلزمات إسعاف أولي.

• كوادر طبية مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.

الاستجابة لاحتياجات المتضررين وإغاثتهم

من جانبه أكد عبدالجليل، “أن هذه الخطوة تأتي استجابة سريعة لتلبية احتياجات أهالي ترهونة والمناطق المجاورة، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه المناطق. كما أشار إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات والمرافق الصحية في المناطق المتضررة، لتوفير كل ما يلزم من دعم طبي وتقني”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة مستمرة في متابعة الأوضاع عن كثب، وستعمل على تقديم كل الدعم المطلوب لتجاوز هذه الأزمة وتخفيف معاناة الأهالي، بحسب ما نقله البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة مركز غسيل الكلى في مدينة ترهونة، استئناف العمل بالمركز بعد استكمال عمليات تنظيفه وصيانته وإعادة التيار الكهربائي، لضمان جاهزيته لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

هذا وقد، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ببذل المزيد من الجهود لمساعدة المتضررين من الفيضانات في المنطقة الغربية، خاصة في ظل تهالك البنية التحتية، واطلاق حوار وطني حول قضية التغير المناخي. وعبر العقوري عن مواساته القلبية الصادقة لضحايا المناطق المتضررة، خاصة في ترهونة وغريان.