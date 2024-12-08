استئناف العمل بمركز غسيل الكلى في ترهونة

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة مركز غسيل الكلى في مدينة ترهونة، استئناف العمل بالمركز بعد استكمال عمليات تنظيفه وصيانته وإعادة التيار الكهربائي، لضمان جاهزيته لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وأكدت الإدارة، في تصريح نشرته منصة “حكومتنا” عبر صفحتها على “فيسبوك”، مساء السبت، أن المركز سيبدأ في استقبال المرضى اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الصحية الحيوية في المدينة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها إثر السيول الأخيرة.