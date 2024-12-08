أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الدينار اليوم الأحد، فى السوق الموازية.

سعر الدولار أمام الدينار

فقد استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي خلال تعاملات اليوم، عند مستوى 4.87 دينار، الذي سجله الخميس.

أسعار العملات الأجنبية

وارتفع سعر اليورو إلى 5.14 من 5.13، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار، حسب جدول العملات الأجنبية المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.14 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

في السوق الموازية، سجل آخر سعر صرف للدولار 6.26 دينار يوم السبت. كما بلغ سعر صرف اليورو 6.46، والجنيه الإسترليني 7.50 دينار.