فيضانات تجتاح غرب ليبيا واستجابة عاجلة من الجيش

“خسائر بشرية ومادية جسيمة جرّاء فيضانات في بني وليد”

“القائد العام يوجّه بتقديم الدعم للمناطق المتضررة”

“مستشفيات ومرافق تغرق وسط تقصير حكومي واضح”

“جهود مكثفة لشفط المياه وفتح الطرقات بالمناطق المنكوبة”

سيول تغرق المنطقة الغربية.. صراع مع الطبيعة وفشل حكومي

تعرضت عدة مدن ومناطق غرب ليبيا، منها طرابلس، ترهونة، وبني وليد، لأمطار غزيرة أدت إلى غمر الطرق والمرافق العامة بالمياه، مخلّفةً أضراراً بشرية ومادية واسعة. الأزمة، التي جاءت نتيجة منخفض جوي قوي، كشفت مجدداً قصور حكومة الدبيبة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما برزت استجابة فاعلة من قيادة المنطقة الشرقية، التي بادرت بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة.

الأضرار البشرية والمادية: سيول بلا رحمة

في بني وليد، أسفرت الأمطار عن مصرع ثلاثة أشقاء واثنين من عناصر الإسعاف خلال محاولاتهم إنقاذ عائلات محاصرة بالمياه. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن فقدان الاتصال بعنصرين آخرين في المدينة، في حين استمرت التحذيرات الحكومية للمواطنين بالابتعاد عن مجاري الأودية، لا سيما في ترهونة وبني وليد وغريان، حيث لا تزال الأوضاع خطيرة.

فيضانات تجتاح غرب ليبيا تكشف فشل حكومة الدبيبة بإدارة الكوارث، مقابل استجابة فعالة من القيادة العامة والحكومة الليبية لدعم المتضررين بجهود إنقاذ ومساعدات إنسانية.

الضرر لم يقتصر على الأرواح؛ فمرافق حيوية خرجت عن الخدمة، مثل مستشفى ترهونة العام الذي غمرته المياه. وأدت السيول إلى تدمير البنية التحتية، من طرق وجسور، في العديد من المناطق، ما جعل بعضها شبه منكوبة، وفق بلدية بني وليد.

الاستجابة الشرقية: دعم يتجاوز الجغرافيا

في ظل تفاقم الأزمة، أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تعليماته لرئيس الحكومة الليبية لاتخاذ إجراءات عاجلة، تضمنت توجيه قوافل مساعدات إنسانية ومعدات إنقاذ إلى المناطق المتضررة. وصلت قوافل من المنطقة الشرقية محملة بمعدات لشفط المياه، بالإضافة إلى مستلزمات طبية عاجلة قدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم المرافق الصحية المنكوبة.

فشل حكومة الدبيبة.. إدارة الأزمة تحت المجهر

في المقابل، واجهت حكومة الدبيبة انتقادات واسعة بسبب التأخر في الاستجابة وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية. رغم وعود رئيس الحكومة بإعادة تشغيل المؤسسات الحيوية، ومنها مستشفى ترهونة، فإن استجابة حكومته اتسمت بالبطء والارتجالية.

الانتقادات طالت أيضاً غياب خطط مسبقة للتعامل مع الأزمات. وقال سالم المهذبي، المسؤول بجهاز السلامة الوطنية، إن “تراكم المياه كشف قصور منظومات الصرف الصحي بالعاصمة، وأدى إلى شلل تام في الحركة داخل طرابلس.”

الجهود الميدانية: محاولات حثيثة للحد من الأضرار

فرق الإنقاذ، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بذلت جهوداً مكثفة لإجلاء الأسر المحاصرة وسحب السيارات العالقة. كما أُرسلت مستشفى ميداني متنقل إلى ترهونة لاستقبال الحالات الطارئة. وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية انحسار السحب الممطرة تدريجياً، مع توقع استقرار الأحوال الجوية بحلول الاثنين المقبل.

الدروس المستفادة: الحاجة إلى رؤية شاملة

الأزمة أظهرت الحاجة الماسة لتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الكوارث. وفي حين قدمت المنطقة الشرقية نموذجاً للتضامن، فإن الحكومة المركزية بحاجة إلى مراجعة سياساتها واستراتيجياتها لتجنب كوارث مماثلة مستقبلاً.

ختاماً، السيول التي اجتاحت غرب ليبيا ليست مجرد كارثة طبيعية، بل اختبار لمدى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وإشارة واضحة إلى ضرورة تجاوز الخلافات السياسية والعمل لصالح المواطن الليبي.