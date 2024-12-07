غرق المنطقة الغربية.. أزمة البنية التحتية وانهيار حكومي مدوٍ

الأمطار تُغرق مستشفى ترهونة العام.. والمنطقة الشرقية ترسل دعمًا.

خسائر بشرية ومادية بمدن الغرب الليبي بسبب السيول.

غريان وترهونة تواجهان كوارث طبيعية وسط استغاثات محلية.

البلديات تُناشد حكومة الوحدة لإنقاذ الأسر العالقة بالمياه.

الأمطار تُغرق ترهونة وبني وليد وتكشف ضعف البنية التحتية

الأمطار التي كانت في السابق نعمة، تحولت إلى نقمة في المدن الغربية مثل طرابلس، ترهونة، وبني وليد، حيث كشفت السيول الأخيرة المستور عن هشاشة البنية التحتية، وضعف الاستجابة الحكومية، والارتجالية في إدارة الكوارث.

مشاهد مأسوية في الغرب الليبي

من شوارع طرابلس المغلقة إلى المستشفيات الغارقة في ترهونة، يبدو المشهد أشبه بفيلم كارثي؛ حيث يتكرر سيناريو الانهيارات مع كل موجة أمطار، بينما تظل الحكومات المتعاقبة عاجزة عن تقديم حلول جذرية. بلدية بني وليد أعلنت أن بعض المناطق شبه منكوبة، مع دمار واسع في الطرقات والجسور ومنازل المواطنين.

الدبيبة: وعود متكررة وإخفاقات مستمرة

عبدالحميد الدبيبة، الذي جاء بحكومة وعدت بالاستقرار والتنمية، أظهر فشله الذريع مرة أخرى. بدلًا من التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية، اكتفى بتوجيه أوامر عاجلة حين وقعت الكارثة. الحكومة، التي تضخ ميزانيات ضخمة في قطاعات هامشية، أخفقت في إعداد منظومات الصرف الصحي التي أثبتت فشلها في مواجهة الأمطار الغزيرة، وترك المواطنين في مواجهة مصيرهم.

البنية التحتية: جرح مفتوح في ليبيا

الأضرار التي شهدتها مدن كترهونة وبني وليد تعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع البنية التحتية. رغم عشرات المليارات التي أُنفقت على مشروعات التنمية في السنوات الأخيرة، تبقى ليبيا عاجزة عن حماية مواطنيها من كوارث طبيعية كان يمكن تفاديها.

نداءات استغاثة واستجابات متأخرة

على الأرض، بلديات مثل ترهونة أعلنت خروج مستشفى المدينة عن الخدمة بعد غمره بالمياه، وسط استغاثات لإنقاذ الأسر العالقة. وفي حين أرسلت المنطقة الشرقية قوافل دعم، تبدو استجابة حكومة الوحدة الوطنية متأخرة وغير كافية.

الكارثة: مَن يتحمل المسؤولية؟

لا شك أن حكومة الوحدة الوطنية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، لكن المأساة أعمق، إذ أن سنوات من سوء الإدارة والفساد المستشري جعلت ليبيا أرضًا خصبة للكوارث الطبيعية. السيول الأخيرة ليست سوى مؤشر جديد على مدى الحاجة إلى حكومة قادرة على التخطيط المسبق بدلًا من التذرع بعبارات مثل “الظروف الطارئة”.

التغيير ضرورة وليس خيارًا

المشهد في طرابلس وبقية مدن الغرب الليبي يدعو إلى مراجعة شاملة لطريقة إدارة الأزمات في البلاد. تحتاج ليبيا إلى استثمارات حقيقية في البنية التحتية، ووضع خطط استباقية للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

خاتمة: إلى أين نتجه؟

بينما يخرج المسؤولون بتصريحات ووعود جديدة، تبقى الأسر الليبية المتضررة شاهدة على الإهمال الحكومي. إذا استمر هذا النهج، فإن أزمات ليبيا لن تتوقف عند حد السيول، بل ستتفاقم حتى تشمل كل مناحي الحياة.