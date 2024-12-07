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عودة الكهرباء لأحياء بمنطقتي قصر بن غشير والشبيكة

7 ديسمبر، 2024 11:20 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فجر اليوم السبت،  إرجاع التيار لبعض الأحياء السكنية الواقعة بمنطقتي قصر بن غشير والشبيكة في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للشركة على موقع “فيسبوك”، إنه تم عودة الكهرباء بعد استبدال عمود مكسور على خط البصير من 30 فندق الشريف، وشد وربط وتركيب أسلاك ضغط عالٍ تعرضت لأضرار جراء المنخفض الجوي الذي خيم على البلاد خلال اليومين الماضيين.

ونفذت هذه الأعمال الفرق الفنية بدائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع سوق الجمعة بالنواحي الأربع.

وشهدت مناطق غرب ليبيا، الخميس والجمعة، هطول أمطار غزيرة وسيول، مما تسبب في جريان الأودية، وإقفال عدد من الطرق الرئيسية، ووفاة شخصين وفقدان ثالث في مدينة ترهونة، حسب وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة منتهية الولاية بدرالدين التومي.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء الإثنين المقبل على معظم مناطق البلاد، بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا بداية من ظهر اليوم السبت.

مع ذلك، يبقى احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم علي المناطق من الزاوية إلي سرت، بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا بعد ظهر اليوم، مع رياح نشطة نسبيًا علي معظم مناطق الشمال الغربي.

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7 ديسمبر، 2024 11:20 ص
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