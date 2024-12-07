«طب الطوارئ والدعم»: تلقينا أكثر من 1000 بلاغ خلال يومين

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، أنه يواصل استقبال البلاغات والنداءات عبر رقم الغرفة 1412، لمساعدة المتضررين من المنخفض الجوي.

وأوضح المركز، فى بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن غرفة عمليات المركز تلقى أكثر من 1000 اتصال، خلال اليوميين الماضيين، مبينا أنه تم التعامل معها عبر الفرق المتنوعة التابعة للمركز.

وأمس.. تمكن فريق مركز طب الطوارئ والدعم رفقة هيئة السلامة الوطنية واللواء 444 ، من بانتشال جثماني شابين جرفت السيول سيارتهما ليغرقا بداخلها في وادي اللفاعية قرب مدينة ترهونة.

مدينة ترهونة

وشهدت مناطق غرب ليبيا الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة وسيول مما تسبب في جريان الأودية وإقفال عدد من الطرق الرئيسية بين مدن المنطقة الغربية، ووفاة شخصين وفقدان ثالث في مدينة ترهونة، بحسب ما أعلنه وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي.

من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة وحالات فيضانية محدودة في تلك المناطق، متوقعا اعتدال الأجواء بداية من يوم غدا الأحد.