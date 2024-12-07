طباعة العملة.. خطوة نحو الحل أم بداية لأزمة جديدة

العملة الجديدة: حل مؤقت أم أزمة تضخم قادمة؟

التحول نحو الاقتصاد الرقمي: الخيار المستدام للأزمة النقدية.

تأثير طباعة العملة على الاقتصاد الليبي والاستقرار المالي.

المحللون: طباعة العملة دون إصلاحات تُفاقم الأزمات الاقتصادية.

في خطوة غير مسبوقة، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطته لطباعة 30 مليار دينار ليبي، في محاولة للسيطرة على أزمة السيولة النقدية الخانقة التي تعصف بالبلاد. وبينما تأمل الحكومة أن تمثل هذه الخطوة انفراجة في الأزمة، يثير القرار نقاشًا حادًا بين الاقتصاديين والخبراء حول تداعياته على الاقتصاد الليبي المترنح.

سياسات نقدية على مفترق طرق

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي الليبي من نقص حاد في السيولة، ما أدى إلى اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المصارف التجارية. وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، أن الخطة تشمل سحب العملة القديمة تدريجيًا بحلول يناير 2025، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

وأوضح المحافظ أن الحل لن يقتصر على الطباعة فقط، بل سيعتمد على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. إلا أن هذه التصريحات لم تمنع المحللين من إثارة تساؤلات حاسمة: هل ستُحدث هذه الخطوة تغييرًا جذريًا أم ستفاقم المشكلة؟

مخاوف التضخم وأثر طباعة العملة

أعرب المحلل الاقتصادي علي الرقيعي عن قلقه من التأثير التضخمي لطباعة المزيد من العملة. وأكد أن “زيادة الكتلة النقدية دون إصلاحات اقتصادية شاملة قد تُفاقم الضغوط التضخمية”. وأضاف أن تحسين الثقة بين المواطنين والمصارف يمثل حجر الزاوية لنجاح أي خطة لمعالجة أزمة السيولة.

من جانبه، ربط طارق الصرماني، أستاذ الاقتصاد، بين نجاح الخطوة واستقرار الإيرادات النفطية، موضحًا أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط. وأكد أن أي زيادة في الكتلة النقدية دون تدفق مستقر للإيرادات النفطية ستؤدي إلى عواقب تضخمية خطيرة.

نحو اقتصاد رقمي: الخيار المستدام

بينما تتوالى التحذيرات من تبعات طباعة العملة، أشار المحلل المصرفي معتز هويدي إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن “تقليل الاعتماد على النقد الورقي يمكن أن يكون الحل المستدام”. ودعا إلى تبني سياسات رقابية صارمة وإطلاق حملات لتعزيز الوعي بخدمات الدفع الإلكتروني.

خطوة قد تعيد تشكيل الثقة

يشير خبراء آخرون إلى أن طباعة العملة وسحب الأوراق القديمة تمثل فرصة لاستعادة الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي، إذا ما أُديرت بفعالية. وأكد بشير مصلح، المحلل الاقتصادي، أن “النجاح مرهون بدمج الخطوة مع إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق”.

رؤية مستقبلية أم مقامرة اقتصادية؟

يبقى السؤال الرئيسي: هل تستطيع هذه الخطة إنقاذ الاقتصاد الليبي من أزمته المتفاقمة؟ الإجابة تعتمد على قدرة مصرف ليبيا المركزي على تنفيذها بفعالية وربطها بإصلاحات شاملة تشمل تطوير البنية التحتية المصرفية، تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية، وتشجيع المواطنين على الثقة بالنظام المصرفي.

وسط التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه ليبيا، تبدو هذه الخطوة اختبارًا حاسمًا لمصرف ليبيا المركزي، فإما أن تكون بداية لإصلاح جذري، أو أنها قد تمثل شرارة لأزمة جديدة تفاقم الوضع الحالي.