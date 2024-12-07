تشغيل مستشفى ميداني متكامل بمدينة ترهونة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الاسعاف و الطوارئ، تسليم مستشفى ميداني متكامل ليتم تشغيله بمدينة ترهونة دعما للمواطنين بالمدينة.

ويحتوي المستشفي الميداني على إمكانيات كبيره مثل “العناية الفائقة و الإيواء”، وفقا لبيان للجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

وفي وقت سابق.. أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم السبت، العثور على جثمان أحد عناصره المفقودين منذ أمس الجمعة.

ونعى الجهاز في بيان، أحد أبطال فريق الطوارئ ببني وليد، الشهيد هيثم العيهوري، موضحًا أن العيهوري توفي بعدما جرفته السيول عندما كان متجهًا إلى مدينة ترهونة، لدعم المواطنين وإخلاء العائلات.

وسبق أن أعلن الجهاز فقدان عنصريه هيثم العيهوري ومالك سعد الدبيب، بعدما جرفهما السيل بوادي وشتانة في أثناء توجههما إلى مدينة ترهونة.

وقد شهدت مناطق غرب ليبيا، الخميس والجمعة، هطول أمطار غزيرة وسيول، مما تسبب في جريان الأودية، وإقفال عدد من الطرق الرئيسية، ووفاة شخصين وفقدان ثالث في مدينة ترهونة، حسب وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة منتهية الولاية بدرالدين التومي.

من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة وحالات فيضانية محدودة في تلك المناطق، متوقعا اعتدال الأجواء بداية من يوم غدا الأحد.