بالصور.. تضرر كبير لجسر وادي النورة بمدينة بني وليد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم السبت، أن جسر وادي النورة في مدينة بني وليد تعرض لأضرار كبيرة جراء سيول وادي البلاد.

وأظهرت الصور المنشورة على صفحة الشركة بموقع “فيسبوك”، آثار الأضرار التي لحقت بجسر وادي النورة جراء سيول وادي البلاد يوم أمس الجمعة.

مدينة ترهونة

وشهدت مناطق غرب ليبيا الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة وسيول مما تسبب في جريان الأودية وإقفال عدد من الطرق الرئيسية بين مدن المنطقة الغربية، ووفاة شخصين وفقدان ثالث في مدينة ترهونة، بحسب ما أعلنه وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي.

من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة وحالات فيضانية محدودة في تلك المناطق، متوقعا اعتدال الأجواء بداية من يوم غدا الأحد.