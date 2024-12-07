انقشاع السحب الممطرة.. حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

أخبار ليبيا 24

حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.. فقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاعًا تدريجيًا للسحب الممطرة بداية من مساء اليوم السبت على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى الرياح نشطة السرعة نسبيًا.

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– حالة السماء: يبقى احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على المنطقة الممتدة من الزاوية حتى سرت، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًا بعد ظهر اليوم.

– الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتقل سرعتها تدريجيًا مساء غد.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة على غالبية المناطق.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: تتكاثر السحب مساء اليوم حتي صباح غد على مناطق أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر، يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

– الرياح: جنوبية غربية معتدلة، وتنشط مساء غد على مناطق الجبل الأخضر.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.