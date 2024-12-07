الحكومة الليبية توجه بتقديم يد العون للمتضررين بالمنطقة الغربية دون استثناء

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الموارد المائية بـ الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، إرسال فرق عمل متخصصة لمعاينة الأضرار الناتجة عن السيول في مدينة غريان، وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المتضررين.

وشملت جهود الفرق تقييم الوضع الراهن للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدينة، والعمل على تنفيذ الحلول الفورية للتخفيف من آثار الفيضانات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة المدن على مواجهة الكوارث الطبيعية، وضمان سلامة المواطنين، واستدامة الخدمات الأساسية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الجهات المحلية والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم والعمل على مشاريع تحسين البنية التحتية في المنطقة.

مدينة ترهونة

وكانت الحكومة الليبية، قد أهابت بجميع الأجهزة والوزارات المختصة التابعة لها، باتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لتقديم يد العون للمتضررين، والمساهمة في أعمال الإنقاذ وفتح الطرق في كل المناطق المتضررة دون استثناء بالمنطقة الغربية.

جاء ذلك في تعميم عاجل وهام للحكومة ممهور باسم رئاسها “أسامة حماد ” نشرته عبر صفحتها الرسمية، بموقع “فيسبوك”.

وأشار حماد إلى توجيهات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في هذا الصدد، الذي دعا إلى التحرك لـ”إنقاذ وتقديم يد العون والمساعدة” لأهالي ترهونة والمدن المتضررة جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مناطق بالشمال الغربي خلال الساعات الماضية.

وشهدت مناطق غرب ليبيا الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة وسيول مما تسبب في جريان الأودية وإقفال عدد من الطرق الرئيسية بين مدن المنطقة الغربية، ووفاة شخصين وفقدان ثالث في مدينة ترهونة، بحسب ما أعلنه وزارة الحكم المحلي بدرالدين التومي.

من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة وحالات فيضانية محدودة في تلك المناطق، متوقعا اعتدال الأجواء بداية من يوم غدا الأحد.