الدبيبة يتابع خطة عمل الفريق التنفيذي لمبادرات المشروعات الاستراتيجية

بحثَ عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية مع الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، خطة العمل الخاصة بالمشروعات ذات الأولوية التي تم تحديدها ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة.

وتضمن الاجتماع التركيز على ضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات الحيوية المدرجة ضمن الخطة، إذ شدد الدبيبة على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أشار الدبيبة إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات لتحقيق الأهداف المرجوة التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.

استعراض التقدم والتحديات

من جانبه، استعرض الفريق التنفيذي التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض المبادرات، مؤكدًا على التزامه الكامل بتحقيق الأهداف المحددة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق سير العمل.

تعزيز التنمية وتحسين الخدمات

جاء هذا الاجتماع في إطار سعي حكومة الوحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، من خلال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية في البلاد، بحسبِ مكتب الحكومة عبر منصة فيسبوك.

وفي لقاءٍ منفصل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية خلال لقائه مع آمر قوة العمليات المشتركة اللواء عمر بوغدادة، على أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وحماية الدولة من أي اختراقات محتملة.

وشدد الدبيبة على ضرورة تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة التهديدات المتزايدة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الأمنية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الدبيبة أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات ملفات الأمن الوطني؛ والتنسيق الفعال بين الوحدات الأمنية مما يعد أمرًا حيويًا لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تحديات قد تواجه البلاد.