مفوضية اللاجئين: 98 ألفا نازحاً سودانياً داخل ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود قرابة 98 ألفا و700 نازح سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل من العام 2023 وحتى الـ29 من سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن 65 ألف نازح وصلوا عن طريق الكفرة التي تستقبل في الآلاف من النازحين يوميا.

أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحين

وبحسب التقرير فإن نسبة الذكور من إجمالي الأعداد تفوق الإناث حيث تقدر بحوالي 62% في حين الإناث تقدر نسبتهن 38%. وأوضح التقرير أن معظم الأعمار من الشباب حيث تقدر الإحصائيات الذكور الذين يتراوح عمرهم ما بين 18 إلى 59 سنة تقدر نسبتهم 39% بينما النساء من نفس الفئة العمرية المذكورة تقدر 19%.

ويشير التقرير إلى وجود احتياج كبير لاحتياجات في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والسيولة للنازحين، كما أن ظروفهم الصحية صعبة، وبعضهم يحمل لأمراض معدية، تتطلب العناية الصحية.

وأكد التقرير على حاجة السلطات المحلية للدعم اللازم لمواجهة الأزمة، إذ البنية التحتية للمناطق التي ينزح إليها السودانيين ضعيفة و غير مستعدة لاستقبال الآلاف من النازحين يوميا، رغم محاولات الدولة الليبية إلى توفير الاحتياجات اليومية للنازحين.

وناشد المجلس البلدي الكفرة في فترات سابقة السلطات المحلية والمنظمات الدولية، بسرعة التحرك لمساعدة الكفرة في مواجهة خطر تدفق الآلاف من النازحين، الذين يفترشون الأرض، والتي تفوق أعدادهم أعداد السكان الأصليين، وعملت الحكومة الليبية على تشكيل لجان للاستجابة السريعة لهذه الأزمة، وأصدرت وزارة الصحة شهادات صحية للنازحين حتى يتمكنوا من التنقل إلى المدن الأخرى بأمان.