مؤسسة النفط تناقش مع البريقة آلية تعزيز إمدادات الوقود للسوق المحلي

بحثَ فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط، مع فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بحضور عضو مجلس الإدارة مسعود سليمان، ومدير إدارة التسويق الدولي المكلف، السيد ربيع عريبي؛ عددًا من المواضيع المحورية المرتبطة بنشاط شركة البريقة، على رأسها عملية توريد الوقود والجداول الزمنية المرتبطة بالتوريدات.

كما بحث المجتمعون التحديات التي تواجه الشركة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تعرقل سير عمليات التوريد.

زيادة السعة التخزينية وحلول التحديات

ركز اللقاء المنعقد في طرابلس على المشاريع القائمة لزيادة السعة التخزينية للوقود، إذ جرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه البنية التحتية للموانئ وأرصفة التفريغ، ما يشكل عائقًا أمام استقرار عملية التوريد.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، جرى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، من بينها الموافقة على إنشاء مستودعات جديدة ضمن الميزانية المخصصة للشركة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات كفاية المخزون لتلبية الاحتياجات المحلية.

بدورهِ أشاد بن قدارة بجهود إدارة التسويق بالمؤسسة ومسؤولي شركة البريقة في تذليل العقبات وضمان استمرارية توفير الوقود للسوق المحلي، رغم الصعوبات التي تفرضها أزمة إغلاق الحقول النفطية وتوقف مصفاة الزاوية.

وبحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الجهود الرامية لضمان استقرار السوق المحلي من حيث إمدادات الوقود في ظل الظروف الراهنة.