عبدالجليل يتابع الوضع الصحي في سبها

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خلال زيارته لمدينة سبها بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة بسبب السيول، قام عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية بزيارة مستشفى أبو قدقود القروي للنساء والولادة وغسيل الكلى، للوقوف على المشاكل الإدارية وإعطاء تعليمات بإعادة فتح المستشفى بالكامل خلال 24 ساعة، وتشغيله بكامل قدرته السريرية في قسمي النساء والولادة ووحدة غسيل الكلى.

تطوير البنية التحتية الصحية في سبها

هذا وقد وجّه برفع السعة السريرية لوحدة غسيل الكلى إلى 9 أسرّة لتغطية احتياجات المرضى في المنطقة وضواحيها، وفقا لبيان وزارة الصحة.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية في الجنوب، تم التنسيق مع إدارة المشروعات لإرسال فريق هندسي للقيام بأعمال التوسعة، بما في ذلك إضافة غرف عمليات جديدة، وتوفير سيارات إسعاف واحتياجات أخرى للمستشفى.

هذا وقد التقى الوزير مع أعيان المنطقة، وأكد على ضرورة توحيد الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين، معلنًا استئناف عمل المستشفى بكامل طاقته السريرية والطواقم الطبية اعتبارًا من صباح يوم الغد الخميس.

وفي وقت سابق أجرى عبدالجليل ضمن جولته التفقدية، زيارة إلى العيادات المجمعة بسبها ، رفقة وزير العمل عبد الله الشارف، ووزير البيئة محمد عبد الحفيظ زايد. تضمنت الجولة التفقدية زيارة أقسام العيادات المجمعة والوقوف على كل متطلباتهم .

ووفقا للبيان أعرب الوزير عن إعجابه بالتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الماضية، من خلال ما يشهده من صيانات لمختلف الأقسام والخدمات التي تقدم للمرضى الخدمات الطبية، وأكد على توفير كل مايلزم من نواقص للعيادات المجمعة.