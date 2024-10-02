توصيات بإصلاحات بنكية «جذرية» بعد إعادة تشكيل المركزي

قال المحلل السياسي محمد دريميش إنه بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الليبي، يجب على السلطات التركيز على تعزيز وتطوير القطاع البنكي من أجل تحقيق استقرار اقتصادي فعّال ودفع عجلة التنمية والاستثمار.

وأوضح دريميش في تحليله أن هناك عدة محاور أساسية يجب العمل عليها لتحسين النظام المصرفي في ليبيا.

أهمية القطاع البنكي في التمويل والاستثمار

وأشار دريميش إلى أن القطاع البنكي يلعب دورًا حاسمًا في تمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يتطلب إبراز دوره وزيادة كفاءته، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في جميع القيادات المسؤولة داخل القطاع وتطويرها لضمان تنفيذ السياسات الجديدة بفعالية.

السماح للبنوك الأجنبية وفتح الفروع المشتركة

وشدد دريميش على أهمية السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل في ليبيا، معتبرًا أن هذا الإجراء سيُسهم في نقل الخبرات الأجنبية إلى القطاع المحلي وتعزيز التنافسية.

كما دعا إلى فتح فروع للبنوك الليبية المشتركة مع الدول الأخرى داخل البلاد، مما سيوفر فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون المالي مع الأسواق الخارجية.

حل مشكلة السيولة وتنظيم الاعتمادات

من القضايا الملحة التي تناولها دريميش، مشكلة السيولة التي تعاني منها المصارف الليبية. وأشار إلى ضرورة وضع حلول جذرية ومدروسة لحل هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، اقترح تنظيم الاعتمادات البنكية بحيث يتم توزيعها على مدار السنة بشكل متوازن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مما يسهم في تيسير العمليات التجارية والاستثمارية بشكل أكثر استدامة.

سحب الإصدار القديم من العملة وتطوير الخدمات

واقترح دريميش سحب الإصدار القديم من العملة الليبية بطريقة مدروسة، بما في ذلك فئة السبعين دينارًا وما دون، وكذلك الأوراق النقدية من فئة الخمسين والعشرين.

وفي إطار تحديث البنية التحتية للبنوك، أكد على ضرورة تطوير الخدمات المصرفية وخاصة السحب الآلي، لتعزيز الكفاءة وتسهيل العمليات المالية للمواطنين.

كما دعا دريميش إلى تفعيل دور البنوك المتخصصة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والعقارات، مشيرًا إلى أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة متابعة المتغيرات الاقتصادية بشكل مستمر، والتدخل عند الحاجة للسيطرة على أسعار الصرف بما يتلاءم مع إمكانيات الدولة الليبية.

تنويع مصادر الدخل القومي

واختتم دريميش حديثه بالإشارة إلى أهمية متابعة الاستثمارات الليبية في المؤسسات الخارجية، لما لها من دور في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.