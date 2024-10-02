تصاعد أسعار النفط وسط توترات إقليمية

حققتْ أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، مما أثار حالة من القلق العالمي حول استقرار إمدادات النفط في ظل التوترات المتزايدة في منطقة تعتبر مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الطاقة.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط من أهم مصادر إنتاج النفط عالميًا، إذ يعتمد السوق الدولي بشكل كبير على إمدادات النفط القادمة من دول مثل السعودية، إيران، والإمارات، أي اضطراب أمني في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات أو تقييد حركة الشحن البحري في مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا حيويًا لصادرات النفط.

وفي تعاملات اليوم، تجاوز خام برنت حاجز الـ 74 دولارًا للبرميل، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا بفعل حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق، في المقابل، تقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى نحو 71 دولارًا للبرميل.

هذه الارتفاعات جاءت كرد فعل مباشر على تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى المخاوف من أن تؤدي هذه النزاعات إلى تدخلات أوسع من قِبل القوى الدولية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوجهات الحالية لرفع الطلب على النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا بعد جائحة كورونا، أي اضطراب في إمدادات النفط قد يسبب نقصًا في السوق وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والنقل، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.