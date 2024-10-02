بن قدارة يبحث مع شركة “مليتة” التحديات التي تواجهها

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة شركة “مليتة” للنفط والغاز بشير الزناتي، وذلك لمتابعة عمل الشركة والإطلاع على المشاكل التي تواجهها لحلحلتها.

متابعة مشاريع مليتة

ووفقا لبيان المؤسسة حضر اللقاء عضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة ملاك شركة “مليتة” مسعود سليمان. وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، عددا من الموضوعات، من بينها النشاط العام لشركة “مليتة” وسير عملها ومشاريعها الجاري تنفيذها، والتحديات التي تحول دون تحقيق حزمة مستهدفاتها.

ويأتي الاجتماع في إطار دعم ومتابعة المؤسسة لعمل الشركات النفطية التابعة لها، لإنجاز مشاريعها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لرفع معدلات الإنتاج، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق التقى بن قدارة مع فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بحضور عضو مجلس الإدارة مسعود سليمان، ومدير إدارة التسويق الدولي المكلف، ربيع عريبي؛ عددًا من المواضيع المحورية المرتبطة بنشاط شركة البريقة، على رأسها عملية توريد الوقود والجداول الزمنية المرتبطة بالتوريدات.

وبحث اللقاء وفقا للبيان، المشاريع القائمة لزيادة السعة التخزينية للوقود، إذ جرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه البنية التحتية للموانئ وأرصفة التفريغ، ما يشكل عائقًا أمام استقرار عملية التوريد.

وجرى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، من بينها الموافقة على إنشاء مستودعات جديدة ضمن الميزانية المخصصة للشركة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات كفاية المخزون لتلبية الاحتياجات المحلية.