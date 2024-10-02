الرئاسي يُسلم إدارة المركزي للمحافظ الجديد

أخبار ليبيا 24

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بمقر المجلس، مع المحافظ ناجي عيسي، المكلف من قبل مجلس النواب، ونائبه مرعي البرعصي، لمتابعة الوضع الحالي في المصرف المركزي، والتشديد على الالتزام بالقانون وتلبية احتياجات المواطن الليبي والرفع من معاناته، ضمن مراسم تسليم إدارة المركزي.

التشديد على اضطلاع المصرف بمهامه

ووفقا لبيان الرئاسي حضر اللقاء كل من المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار ووزير المواصلات، رئيس لجنة التسليم والتسلم، محمد الشهوبي.

وفي مستهل اللقاء أثنى المنفي على “الدور الوطني والتاريخي الذي قام به عبد الفتاح عبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف، وتنفيذ أحكام القضاء وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي”.

وأكد المنفي، على ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية، ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.

كما شدد على “ضرورة الالتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة ( 1/12 ) فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة”.

وجرت اليوم الأربعاء مراسم تسلُّم مهام المحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بعد أن تكللت جهود المشاورات التي قادتها البعثة الأممية لدى ليبيا بالنجاح، والاتفاق على تشكيل إدارة جديدة للمركزي.