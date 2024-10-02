الدولار في السوق الموازية يواصل انخفاضه تحت مستويات 7 دنانير

شهدتْ أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدينار مما يعكس استمرار حالة التذبذب الاقتصادي في البلاد، إذ سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا أمام الدينار، ليصل إلى 6.75 دينار مقارنة بـ 6.58 دينار في البيانات السابقة.

أما بالنسبة لليورو، فقد ارتفع إلى 7.34 دينار مقارنة بسعره السابق الذي بلغ 7.20 دينار في المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند سعره السابق 8.65 دينار دون تغيير يُذكر، في حين ظلت الليرة التركية ثابتة عند 0.19 دينار، مما يعكس عدم وجود تغيرات كبيرة في الطلب على هاتين العملتين في السوق الليبية.

بالنسبة لحوالات تركيا ودبي، شهدت أيضًا زيادة ملحوظة. إذ ارتفع سعر الحوالات إلى تركيا إلى 6.82 دينار، بعد أن كان 6.63 دينار في البيانات السابقة، كما زادت حوالات دبي إلى 6.85 دينار مقارنة بـ 6.65 دينار.

ولم تكن أسعار الذهب بعيدة عن تأثيرات التذبذب في السوق الموازية، حيث ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 ليصل إلى 403 دينار، مقارنة بـ 400 دينار في الأيام الماضية.

وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها السوق الموازية، استقرالدينار التونسي عند سعر 2.16 دينار ليبي، وهو نفس السعر المسجل في البيانات السابقة.

تعكس هذه الزيادات الطفيفة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها ليبيا نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، ويؤدي هذا الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية إلى تزايد الضغط على المواطن الليبي، إذ ترتفع تكلفة المعيشة مع زيادة أسعار السلع المستوردة.