الإصحاح البيئي طرابلس يطلق حملة ميدانية لجمع البلاستيك من المدينة القديمة

أخبار ليبيا 24

لتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، نظمت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بالتنسيق مع المنظمة الإيطالية للتعاون والتنمية، حملة ميدانية لجمع البلاستيك من المدينة القديمة طرابلس، وتحديدا بموقع قوس ماركوس الروماني.

إعادة تدوير النفايات

ووفقا لبيان الوزارة لاقت الحملة مشاركة فعّالة من عدة جهات محلية ودولية، بحضور السفير الإيطالي، وعدد من موظفي الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومديرية شؤون الإصحاح البيئي طرابلس، والزاوية، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي عين زارة، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قضية فرز النفايات، خاصة في المناطق ذات الأهمية التاريخية مثل المدينة القديمة، بهدف إشعار السكان بأهمية حماية البيئة والمساهمة في تثمين النفايات، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية ودورها الحيوي في الحفاظ على البيئة، وهو ما يعكس التوجه نحو الأسس الجديدة للاقتصاد الدائري الذي تسعى الدولة إلى تبنيه، بما يساهم في حماية البيئة والاستفادة المثلى من الموارد، وفقا للبيان.

وفي ختام الحملة، أكدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، التزام الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بمستوى البيئة في الدولة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والتخلص من النفايات بشكل مستدام، متوجهة بالشكر لجميع الجهات التي دعمت الحملة وساهمت في إنجاح هذه الفعالية.

تعمل مثل هذه الحملات على رفع الوعي البيئي، لدى المجتمع لاسيما الأطفال، عند إشراكهم في الحملات وإيضاح مدى أهمية إعادة التدوير لتكون أسلوب حياة منتهج.