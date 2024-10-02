الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة شمال غرب ليبيا

تشهد مناطق شمال غرب ليبيا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

وبحسبِ توقعات مركز الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تسجل هذه المناطق ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة يوم غد الخميس، على أن تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، مع ظهور سحب متكاثفة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة يوم السبت.

أما في باقي مناطق ليبيا، فإن الأجواء تظل معتدلة نسبيًا خلال اليوم، مع توقعات بزيادة ملحوظة في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين خاصة على مناطق الخليج، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

تشهد السماء حالة صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. تهب الرياح قبلي إلى سلوق، تتحول يوم الغد إلى رياح باش على ساحل زوارة وطرابلس، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة. أما ارتفاع الموج، فيتراوح بين 0.25 و1.00 متر، مما يجعل البحر هادئًا على ساحل زوارة وطرابلس، وخفيف الموج على باقي الساحل.

وتبلغ درجة حرارة سطح البحر ما بين 26 و28 درجة مئوية، والرؤية جيدة في هذه المناطق.

الساحل من الخليج إلى إمساعد:

السماء قليلة السحب إلى صافية في معظم المناطق. تهب الرياح متغيرة الاتجاه بين رأس لانوف وبنغازي، بينما تكون شرقية على باقي الساحل، بسرعات تتراوح بين 5 و15 عقدة. أما ارتفاع الموج، فيتراوح بين 0.25 و1.50 متر، مما يجعل البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، والرؤية جيدة في هذه المناطق أيضًا.