تراجع طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازية

شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا أمام الدينار في السوق الموازية خلال آخر جلسات للتداول، إذ سجل الدولار 7.10 دينار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 7.18 دينار، فيما انخفض سعر اليورو إلى 7.80 دينار مقارنة بـ7.90 دينار في وقت سابق.

أما الجنيه الإسترليني فقد استقر عند 9.80 دينار دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد حوالات تركيا، سجل سعر الصرف 7.15 دينار مقارنة بـ7.23 دينار سابقًا، في حين انخفضت حوالات دبي إلى 7.17 دينار بعد أن كانت 7.24 دينار.

وفيما يتعلق بسعر كسر الذهب عيار 18، تراجع السعر إلى 435 دينار بعد أن كان 438 دينار.

أما الليرة التركية والدينار التونسي، فقد استقرا عند 0.21 دينار و2.38 دينار على التوالي دون تغيير.

ويأتي تذبذب الأسعار وتسجيلها لاستقرار -نسبي- في ظل بوادر انفراج أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ تشير هذه التغيرات إلى استقرار عام في سوق العملات الموازية في ليبيا، مع بعض التذبذب في أسعار الدولار والذهب، ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات الطفيفة مع تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية والإمدادات المالية من الدول المجاورة.

وفي جلساتٍ سابقة، قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 8 دنانير و و140 درهمًا؛ في ظل احتدام الصراع على رئاسة مصرف ليبيا المركزي والتحذيرات الدولية من مخاطر هذا الصراع على النظام المالي للدولة ومن خطر أن تتعرض ليبيا إلى عزلة مالية من النظام المالي العالمي.