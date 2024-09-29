الدبري تنفي لـ “أخبار ليبيا 24” وفاة هانيبال القذافي

الدبري تؤكد: هانيبال القذافي حي والأنباء المتداولة زائفة

تكذيب رسمي للشائعات المتداولة عن وفاة هانيبال في لبنان

إسرائيل لم تستهدف هانيبال القذافي: محاميته تفند الأخبار الكاذبة

موكلة القذافي: الشائعات حول وفاة هانيبال خلال غارات لا أساس لها

في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية، تزداد الشائعات خاصة عندما تتصاعد وتيرة الصراع العسكري. وفي هذا السياق، نفت ريم يوسف الدبري، محامية هانيبال القذافي، الأخبار المتداولة التي تفيد بوفاة موكلها إثر الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني الإسرائيلي على جنوب لبنان.

في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24”، أكدت الدبري أن موكلها، هانيبال القذافي، بخير وبصحة جيدة، وأن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته غير صحيحة تماماً. وأضافت أن هذه الشائعات تنتشر بسرعة في وقت يتفاقم فيه القلق على مصير الشخصيات الليبية المحتجزة خارج البلاد، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة.

تشير الدبري إلى أن الغارات الجوية الأخيرة التي شهدتها مناطق في جنوب لبنان لم تمس هانيبال بأي أذى، مؤكدة أن القذافي ما زال في مكانه الآمن وأنه لم يتعرض لأي هجوم. وقد جاءت هذه التصريحات بعد تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة تُفيد بمقتله.

وأكدت الدبري أن نشر الشائعات في هذا التوقيت الحساس يهدف إلى إثارة البلبلة وزيادة حدة التوتر في المنطقة. ودعت الجمهور إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأنباء.

مع تزايد التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية، تزداد الحملات الدعائية والشائعات المغرضة. هانيبال القذافي كان أحد أبرز الأسماء التي أثير حولها الجدل منذ سنوات، ولكن الدبري توضح أن انتشار هذه الأخبار في ظل الهجمات الإسرائيلية لا يتجاوز كونه محاولة لإثارة الفوضى.