الأرصاد: أجواء معتدلة في معظم مناطق البلاد

تشير توقعات مركز الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء المعتدلة على معظم مناطق ليبيا، خاصة في المناطق الشمالية، مع فرصة لتقلبات جوية خفيفة في بعض المناطق، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

المنطقة الغربية: من رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

من المتوقع تكاثر السحب أحيانًا، خاصة على مناطق الجبل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، على أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة مئوية بحسب مركز الأرصاد الجوية.

المنطقة الشرقية: من الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، مع تكاثرها على مناطق الجبل الأخضر والخليج واحتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتصبح نشطة في المساء ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، مع توقع انخفاضها غدًا على مرتفعات الجبل الأخضر.

المنطقة الجنوبية الغربية: الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تشهد السماء ظهور سحب قليلة تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تسجل درجات الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية، مع توقع تراجعها غدًا.

المنطقة الجنوبية الشرقية: الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، بحسب مرمز الأرصاد.