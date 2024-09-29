ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الإقليمية وتوقعات زيادة الإمدادات

شهدتْ أسعار النفط العالمية رهانات مكثفة من المضاربين على تراجع حاد في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بزيادة في الإنتاج من الدول خارج تحالف «أوبك+»؛ ما قد يؤدي إلى وفرة في إمدادات النفط الخام في العام المقبل.

هذه التوقعات تزامنت مع مخاوف متزايدة بشأن ضعف أداء القطاع الصناعي العالمي، وهو ما أثقل على الأسواق، خاصة مع ارتفاع المراهنات ضد أسعار الديزل.

ورغم هذه التحديات، فإن الزيادة الملحوظة في المراكز الاستثمارية التي تتوقع انخفاض الأسعار تعكس تغيرات أعمق في السوق.

وفي آخر جلسة تعاملات؛ سجلتْ أسعار النفط ارتفاعًا بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصفه مقر حزب الله في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وسجلَ خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 1% تقريبًا، ليغلق فوق 68 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام برنت ليقترب من حاجز 72 دولارًا للبرميل.

ورغم هذه المكاسب، لا تزال المخاوف قائمة عن زيادة محتملة في الإمدادات النفطية من السعودية وليبيا، الأمر الذي أثر سلبًا على الأداء الأسبوعي لكلا الخامين.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير صادر عن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفاعاً، بحسب البيانات.

وكشفتْ هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية عن توقف أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام.

كما أكدت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية توقف 16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، نتيجة الإعصار فرنسين.