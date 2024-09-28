من هو حسن نصرالله؟

“منشأه وتأثير الطائفة الشيعية في صعود حسن نصرالله”

“نصرالله والثورة الإيرانية: علاقة تحوّلت إلى تحالف”

“حزب الله والجيش اللبناني: شراكة عسكرية أم ازدواجية؟”

“الصراع مع إسرائيل: استراتيجية حزب الله العسكرية”

حسن نصرالله هو واحد من أبرز القادة السياسيين والعسكريين في الشرق الأوسط. زعيم “حزب الله”، المنظمة الشيعية القوية في لبنان، التي تُعدّ لاعباً أساسياً في السياسات المحلية والدولية. نصرالله تولى قيادة الحزب منذ العام 1992 بعد اغتيال سلفه عباس الموسوي. منذ ذلك الحين، أصبح اسمه مرادفاً للمقاومة ضد إسرائيل والحضور الإيراني في المنطقة.

نشأته وتأثير الطائفة الشيعية

ولد حسن نصرالله في بيروت عام 1960 لعائلة شيعية متواضعة. نشأ في ظل ظروف الحرب الأهلية اللبنانية التي عصفت بالبلاد لمدة 15 عاماً. تعود جذور نصرالله إلى الجنوب اللبناني، منطقة تعدّ معقلًا للطائفة الشيعية، حيث تلقى تعليمه الديني الأول. في ظل الصراع الطائفي، أدرك نصرالله منذ سن مبكرة الدور المحوري للطائفة الشيعية في لبنان، التي شعرت بالتمييز من قبل القوى السياسية السنية والمسيحية.

حسن نصرالله، زعيم حزب الله، قائد شيعي بارز منذ 1992. لعب دورًا محوريًا في السياسة اللبنانية والمقاومة ضد إسرائيل، وله علاقات وثيقة مع إيران.

بداية النضال: حركة أمل

عندما كان نصرالله في سن المراهقة، انضم إلى حركة أمل، التي كانت آنذاك القوة الشيعية الرئيسية في لبنان، بقيادة الإمام موسى الصدر. لكن سرعان ما تغير ولاؤه، بعد أن تعرف إلى عباس الموسوي في النجف خلال دراسته الدينية، وهو اللقاء الذي شكّل بداية رحلته مع حزب الله.

العلاقة مع إيران

عام 1982، كانت العلاقة بين نصرالله وإيران على وشك أن تأخذ منحى جديدًا. الثورة الإيرانية بقيادة روح الله الخميني جذبت الكثير من الشيعة اللبنانيين. وجدت إيران في نصرالله شريكاً استراتيجياً، خاصة مع بداية تأسيس حزب الله بدعم من الحرس الثوري الإيراني. نصرالله أصبح بذلك حلقة الوصل بين حزب الله وطهران، حيث كان يتردد على إيران باستمرار ويتلقى الدعم المالي والسياسي.

تأسيس حزب الله

في عام 1985، أعلن حزب الله عن وجوده كقوة عسكرية وسياسية لبنانية. ومنذ ذلك الحين، كان نصرالله جزءًا من قيادته إلى أن تولى القيادة بشكل كامل في عام 1992. تحت قيادته، تحول حزب الله إلى لاعب رئيسي في الساحة السياسية اللبنانية، ليس فقط كقوة عسكرية تحارب الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضًا كحزب سياسي ذو تأثير كبير في الحكومة اللبنانية.

المقاومة ضد إسرائيل

ربما يُعتبر الصراع مع إسرائيل النقطة التي يبرز فيها دور نصرالله بشكل رئيسي. تحت قيادته، قاد حزب الله عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بما في ذلك حرب 2006، التي شهدت تبادل مكثف للصواريخ. نصرالله لا يظهر في العلن بشكل متكرر، خوفاً من استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية. ومع ذلك، تظل خطبه السياسية والعسكرية مرجعاً لأنصاره الذين يرونه رمزاً للصمود.

التأثير الداخلي: حزب الله والدولة اللبنانية

على الرغم من أن حزب الله يُعدّ كياناً منفصلاً عن الجيش اللبناني، إلا أنه يشارك في القرارات السياسية ويتحكم في مناطق معينة من البلاد، لا سيما جنوب لبنان. قدرات الحزب العسكرية لا تزال مصدر جدل داخلي بين الأحزاب اللبنانية، إذ يُنظر إليه من قبل البعض على أنه يشكل “دولة داخل الدولة”.

نصرالله في عيون المؤيدين والمعارضين

شعبية حسن نصرالله لا تقتصر على الطائفة الشيعية في لبنان. العديد من العرب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي يرونه رمزاً للمقاومة ضد إسرائيل، ويُشاد به على مستوى العالم العربي. في المقابل، يرى البعض أن نصرالله وحزبه يُشكلان تهديداً لاستقرار لبنان، خاصةً مع التورط المتزايد للحزب في الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في سوريا.

إرث نصرالله

حسن نصرالله هو شخصية تاريخية بلا شك. سواءً كنت من مؤيديه أو معارضيه، لا يمكن إنكار دوره في رسم السياسة اللبنانية، وامتداد تأثيره إلى خارج حدود لبنان. مع استمرار الصراعات في المنطقة، سيظل نصرالله في مركز الاهتمام كقائد عسكري وديني، وشخصية محورية في الشرق الأوسط.