قفزة في أسعار النفط إثر تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله

سجلتْ أسعار النفط ارتفاعًا بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصفه مقر حزب الله في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وسجلَ خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 1% تقريبًا، ليغلق فوق 68 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام برنت ليقترب من حاجز 72 دولارًا للبرميل.

ورغم هذه المكاسب، لا تزال المخاوف قائمة عن زيادة محتملة في الإمدادات النفطية من السعودية وليبيا، الأمر الذي أثر سلبًا على الأداء الأسبوعي لكلا الخامين.

هذه الضربات جاءت بعد تعهد إسرائيل بمواصلة استهداف مواقع حزب الله في لبنان بشكل مستمر، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتجنب اندلاع نزاع إقليمي أوسع.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير صادر عن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفاعاً، بحسب البيانات.

وكشفتْ هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية عن توقف أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام.

كما أكدت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية توقف 16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، نتيجة الإعصار فرنسين.

وبحسبِ بيانات هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية، ولا يظل حوالي 213 ألف برميل من النفط يوميًا و298 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي متوقفة عن العمل، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمّر السواحل الأميركية الأسبوع الماضي