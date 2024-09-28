عقيلة صالح: القوات المسلحة رمز العزة وركيزة الإعمار في ليبيا

أبرز المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أهمية دعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في جهود تحرير الوطن وتحقيق وحدة ليبيا.

وأكد أن المسؤولية التي تحملتها القوات المسلحة كانت بحنكة وفعالية، وأن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في إعادة الإعمار في مدينة درنة والمدن الأخرى.

وأشار عقيلة صالح إلى تضحيات الشعب الليبي الذي قدم أكثر من نصف سكانه في سبيل نيل حريته واستقلاله، مضيفاً أن ليبيا، بكونها مهد البطولة، لن تكون مطمعاً للتنازلات، وشعبها مصمم على قهر الإرهاب واجتثاثه.

وشدد صالح على ضرورة الاعتراف بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة والشباب الذين ضحوا في مختلف المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد، معبراً عن تقديره لهم.

كما نوه إلى الإنجازات التي حققها صندوق التنمية والإعمار تحت قيادة المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مشيدًا بمراعاة معايير الجودة في البناء.

ودعا المستشار الخريجين إلى المساهمة الفعّالة في تعزيز الأمن والاستقرار، مشددًا على دورهم في بناء مؤسسات الدولة. وأثنى على جهود الأساتذة الجامعيين الذين يؤمنون برسالتهم ويعتبرون التعليم طليعة للتقدم.

وأخيرًا، أكد على أهمية الاستفادة من تجارب التاريخ لتجاوز الفوضى والظلم، مشيراً إلى ضرورة العمل الجاد على تفعيل المصالحة الوطنية ودعمها بكل الوسائل الممكنة لإنهاء الخلافات الراهنة، على حد قوله.

بدوره أكد أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، أن حكومتهُ تعمل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لمواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض جهود إعادة الإعمار في البلاد.

كما أعرب أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، عن تقديره لجهود مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيدًا بما بذله من جهود لتسهيل سير عجلة التقدم والبناء.