رئيس وزراء مالطا يدعو إلى سحب القوات الأجنبية من ليبيا

رئيس وزراء مالطا : استقرار ليبيا يبدأ بتشكيل حكومة فعالة

رئيس وزراء مالطا: الليبيون وحدهم يملكون مستقبل بلادهم

أبيلا يدعو لسحب المرتزقة وتحقيق حل دائم للأزمة الليبية

حظر الأسلحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضروري لإنهاء الصراع

في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلّط رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، الضوء على ضرورة تحقيق استقرار فعّال ودائم في ليبيا، معتبرًا أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا بتشكيل حكومة ليبية واحدة قادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة. ومن هذا المنطلق، شدد أبيلا على أهمية تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون “مملوكة بالكامل لليبيين.”

“يجب أن يكون تشكيل حكومة واحدة فعّالة في ليبيا أولوية قصوى”، بهذه العبارة بدأ أبيلا حديثه عن ربط الاستقرار الليبي بأزمة الهجرة المتفاقمة التي تعاني منها دول البحر المتوسط. واعتبر أن ليبيا، التي أصبحت مركزًا لانطلاق المهاجرين نحو أوروبا، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه الأزمة إذا ما نجحت في استعادة وحدتها السياسية. إذ قال أبيلا: “دون حكومة فعالة، لا يمكن لليبيا أن تسيطر على حدودها ولا أن تساهم في حل الأزمات الإقليمية.”

دعا روبرت أبيلا، رئيس وزراء مالطا، خلال كلمته بالأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة ليبية واحدة وسحب القوات الأجنبية، معتبرًا استقرار ليبيا أولوية لمالطا والمنطقة.

واحدة من أبرز النقاط التي تناولها أبيلا في كلمته كانت دعوته الواضحة والصريحة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية. وفقًا لأبيلا، وجود هذه القوات لا يزيد من تعقيد المشهد الليبي فحسب، بل يؤجج الصراع ويحول دون تحقيق حل سياسي مستدام. “ندعو بشكل لا لبس فيه إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا”، هكذا شدد أبيلا على ضرورة عودة ليبيا لليبيين، حيث لا يمكن لأي تدخل خارجي أن يجلب الاستقرار.

حل الأزمة الليبية: أولوية مالطية

في حديثه، أشار رئيس وزراء مالطا إلى أن تحقيق حل دائم للأزمة الليبية يجب أن يكون هدفًا دوليًا مشتركًا. لكنه أوضح أن مالطا، باعتبارها دولة قريبة ومؤثرة في المنطقة، ترى في استقرار ليبيا أولوية قصوى، ليس فقط من أجل الشعب الليبي، ولكن أيضًا لصالح دول الجوار. “مساعدة الشعب الليبي على تحقيق حل حقيقي ودائم للأزمة المؤسسية التي عانوا منها طويلاً هي أولوية رئيسية لمالطا”، قال أبيلا، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن الإقليمي والحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن

وفي السياق ذاته، شدد أبيلا على أهمية تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، واصفًا هذا الإجراء بأنه جزء أساسي من جهود إحلال السلام في البلاد. وأكد على أن تنفيذ هذا الحظر يجب أن يتم بالتزام تام وبالتنسيق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. “نؤكد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا”، قال أبيلا، مشيرًا إلى أن أي تهاون في هذا الجانب سيفتح المجال أمام مزيد من التوترات والاقتتال الداخلي.

دور المجتمع الدولي في دعم ليبيا

ما يميز موقف مالطا، كما عبر عنه روبرت أبيلا، هو رؤية واضحة للمسؤولية المشتركة التي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي في دعم ليبيا. إذ يرى أن تقديم الدعم للقيادة الليبية الجديدة والتعاون معها سيعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. ويعتبر أن سحب القوات الأجنبية يجب أن يصاحبه تعزيز للقدرات الليبية في مجال ضبط الحدود ومنع تدفق الأسلحة.

نتائج استقرار ليبيا على المنطقة

في ختام كلمته، لم يكتف أبيلا بالتأكيد على الفوائد التي سيجنيها الشعب الليبي من استعادة استقرار بلاده، بل أوضح أيضًا أن المنطقة بأسرها ستكون المستفيد الأكبر من هذا الاستقرار. “مثل هذا القرار لن يفيد الشعب الليبي فحسب، بل أيضًا جيران البلاد والمنطقة الأوسع”، قال أبيلا، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا سيؤدي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والأمنية في المنطقة بأسرها.

ليبيا بوابة التعاون الإقليمي

إن تحقيق الاستقرار في ليبيا، وفقًا لرؤية مالطا، لا يعني فقط إنهاء الصراع الداخلي، بل يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي في مجالات متعددة مثل الأمن، الاقتصاد، والتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، دعا أبيلا المجتمع الدولي إلى استثمار الجهود في دعم القيادة الليبية الجديدة والتعاون معها لضمان نجاحها في تحقيق استقرار طويل الأمد.

مستقبل ليبيا بيد الليبيين

ختامًا، عبّر أبيلا عن ثقته في أن الليبيين قادرون على تجاوز محنتهم إذا ما تم منحهم الفرصة الحقيقية لتولي زمام الأمور بأنفسهم. واعتبر أن نجاح ليبيا في الخروج من أزمتها يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على استعادة سيادتها واستقلالها الكامل بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية. وقال في هذا السياق: “ليبيا يجب أن تكون تحت قيادة ليبية، والعملية السياسية يجب أن تكون مملوكة بالكامل لليبيين.”