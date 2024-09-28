حماد: جهودنا مستمرة لإعادة إعمار درنة وتعزيز التنمية

أكد أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، أن حكرمتهُ تعمل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لمواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض جهود إعادة الإعمار في البلاد.

كما أعرب أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، عن تقديره لجهود مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيدًا بما بذله من جهود لتسهيل سير عجلة التقدم والبناء.

وشددأسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، على الأعمال الحيوية التي يقوم بها صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الذي يترأسه المهندس بالقاسم حفتر، في مختلف المدن والمناطق الليبية.

وأشار أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، إلى أن الذكرى السنوية للأحداث المأساوية في درنة والمدن الأخرى لن تُنسى، قائلًا: «لقد عشنا دموع الحزن وآمال الارتقاء في تلك اللحظات الصعبة» على حد تعبيره.

وكشف أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، عن إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، إذ جرى البدء في الترتيبات والإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بشكل خاص في مدينة درنة وباقي المدن المتأثرة بالسيول والفيضانات.

وأكد أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، أن عمل الصندوق لا يقتصر على بناء البنية التحتية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز العناصر البشرية، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الجامعات لمواقع المشاريع الجارية، بهدف اكتساب الخبرات، والاحتفال بتخريج الكوادر الجديدة من أبناء وبنات المدينة، بحسبِ ما نقلهُ المكتب الإعلامي الحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.