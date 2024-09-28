انخفاض الدولار في السوق الموازية وتحديات الأسعار تواصل الارتفاع

التفاؤل بإصلاحات المصرف المركزي لا يخفي أزمة الأسعار المستمرة

نقص السيولة وتراجع الدولار: المواطنون في مواجهة واقع اقتصادي صعب

الأسواق الليبية تواجه تحدي التضخم رغم الانخفاض المفاجئ للدولار

توقعات إيجابية لقطاع المصارف مقابل تفاقم أسعار السلع الأساسية

انخفاض الدولار في السوق الموازية: هل انتهت الأزمة؟

شهدت السوق الموازية في ليبيا تطورًا لافتًا بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سبعة دنانير، بعدما استقر لفترة طويلة عند 8.4 دنانير. هذا التحول أتى في سياق تطورات إيجابية على الساحة السياسية والمالية، أبرزها حل أزمة مصرف ليبيا المركزي. الاتفاق الأخير الذي جرى بين الأطراف المتنازعة وتكليف محافظ جديد، ناجي عيسى، قوبل بتفاؤل من قبل العديد من المواطنين والخبراء الاقتصاديين.

رغم هذا الانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار، إلا أن المواطنين، أشاروا إلى استمرار معاناة الأسر الليبية بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار. أكدوا أن “الأسعار لا تتراجع، بل على العكس ترتفع كل يوم، وهذا يجعل من الصعب عليهم شراء ما نحتاجه”. هذا يعكس التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الليبي في الوقت الحالي: كيف يمكن أن ينعكس تحسن سعر الدولار على الحياة اليومية للمواطنين؟

تحديات الأسعار: انخفاض الدولار لا يخفف من وطأة الغلاء

الأسواق الليبية لم تشهد حتى الآن أي تراجع ملموس في الأسعار، مما يجعل انخفاض الدولار في السوق الموازية غير مؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة المواطنين. ففي الوقت الذي انخفضت فيه العملة الأمريكية، لم تتأثر أسعار السلع الأساسية بشكل يذكر. تقرير برنامج الغذاء العالمي كشف أن تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق ارتفعت بنسبة 2.8% في الفترة بين يوليو وأغسطس، رغم الانخفاض الطفيف في سعر الدولار.

في ظل هذا الواقع، باتت الأسر الليبية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويرى المواطنون أن التطورات في المصرف المركزي قد تفتح الباب لإصلاحات اقتصادية، لكن الأسعار المرتفعة وتراجع السيولة تجعل الحياة اليومية صعبة للغاية”. مشيرين إلى أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى تحديثات هيكلية أعمق، بما في ذلك مواكبة التكنولوجيا المصرفية الحديثة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية.

السيولة والأجور: مطالب بزيادة الأجور لمواكبة التضخم

مع استمرار ارتفاع الأسعار، تزايدت الأصوات المطالبة بإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور. د. عبد الهادي الأسود، الخبير الاقتصادي، أكد أن “الحد الأدنى للأجور يجب أن يعاد النظر فيه بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للمعيشة”. وأضاف أن الزيادات الطفيفة في الأجور ليست كافية لمواجهة التضخم المتصاعد.

بالمقابل، المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أشار إلى أن “مرونة الأسعار عند الصعود أكبر بكثير مما هي عند النزول”. فبينما شهدت الأسعار ارتفاعًا سريعًا مع ارتفاع سعر الدولار، إلا أن استجابتها للنزول تكون أبطأ بكثير، مما يترك المواطنين في موقف صعب.

السياسات النقدية والنفط: حلول قد تخفف الضغط

يرى الخبراء أن السياسات النقدية الحالية تسهم في تعقيد الوضع الاقتصادي. أحمد المبارك، المحلل الاقتصادي، أوضح أن “أزمة المصرف المركزي وإغلاق الحقول النفطية أسهما بشكل كبير في نقص النقد الأجنبي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع”. وأضاف أن فتح الحقول النفطية وزيادة الإنتاج قد يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد وتخفيف الضغط التضخمي.

النفط يظل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في الاقتصاد الليبي. وقد شهدت ليبيا في الأشهر الأخيرة إغلاقًا متكررًا للحقول النفطية نتيجة للصراعات السياسية، مما أدى إلى نقص في الإيرادات وانخفاض القدرة الشرائية. ومع توقعات بفتح الحقول مجددًا، يأمل الكثيرون في أن يشهد الاقتصاد الليبي انفراجة.

مستقبل الأسعار: هل سيستجيب السوق للتحسن المالي؟

الأسعار في ليبيا لا تزال تعاني من تأثيرات التضخم، والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية لم يتوقف. وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أفادت بأن الأسعار ارتفعت خلال أغسطس بنسب تتراوح بين 8% و40%، وهو ما زاد من الضغوط على المواطنين، خاصة مع نقص السيولة النقدية.

الخبراء يشيرون إلى أن تحرير أسعار السلع وضبط السوق قد يحتاجان إلى وقت طويل. ورغم التفاؤل الذي يشعر به بعض المواطنين بسبب انخفاض سعر الدولار، إلا أن التحسن الملموس في حياتهم اليومية قد يحتاج إلى إجراءات أعمق تتجاوز السياسات المالية المؤقتة.

في النهاية، يبقى السؤال الذي يطرحه كل مواطن ليبي: هل سيأتي اليوم الذي نرى فيه استقرارًا حقيقيًا في الأسعار؟ وهل ستنعكس هذه التحسينات المالية على القدرة الشرائية للمواطنين؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستتضح في الأسابيع والأشهر القادمة.