الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم 5 ملايين دولار للاجئين السودانيين في ليبيا

قدمتْ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغًا قدرهُ 5 ملايين دولار؛ لتعزيز المساعدات المقدمة للاجئين السودانيين في ليبيا، وذلك في ظل النزاع المستمر في السودان وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية خطيرة.

وأكدت الوكالة أنها تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي، إذ تهدف هذه المساعدات إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر السودانية المتضررة، مشيرةً إلى أن الدعم الذي تقدمه اليونيسف يركز على توفير التغذية الضرورية لآلاف الأطفال دون سن الـخامسة، وذلك من خلال فحص حالات سوء التغذية وعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط.

كما أشادت الوكالة بالجهود التي تبذلها السُلطات الليبية في استضافة اللاجئين من السودان، داعيةً الجهات المانحة الأخرى إلى تكثيف مساهماتها لدعم المتضررين من الأزمة، سواء داخل السودان أو في الدول المجاورة.

وفي سياقٍ ذي صلة؛

حثَ جو بايدن الرئيس الأمريكي الأطراف المتنازعة في السودان إلى العودة إلى المفاوضات لإنهاء النزاع الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من 17 شهرًا.

جو بايدن وفي بيان بالخصوص حضّ على ضرورة إيقاف العنف الذي يستمر في إلحاق الضرر بالمدنيين السودانيين، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية نحو السلام.

وأشار بايدن إلى أهمية سحب القوات من طرفي النزاع، وهما القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

كما طالب الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل شامل ينهي هذا الصراع الدامي.