الكوني: قرار سحب البرلمان صفة القائد الأعلى من الرئاسي «باطل»

وصف موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي قرار البرلمان القاضي بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي بأنه «قرار باطل».

وأكد الكوني خلال جلسة حوارية عقدها مع عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية وأعيان بلدية طرابلس المركز، على أنّ المجلس الرئاسي يسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال إجراء انتخابات تُرضي جميع الأطراف، مضيفًا أن الوضع الراهن يعوق هذه الجهود.

وشارك في الجلسة التي ركزت على متاب مستجدات الأوضاع في البلاد وسبل معالجة الانسداد السياسي الحالي؛ نخب من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، إذ جرى مناقشة دور المجلس الرئاسي في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية في تحقيق الاستقرار، مع القلق من حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد.

كما بحث الكوني القضايا التي تلامس حياة المواطن، مثل تأخر المجلس في إعلان تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وتسمية رئيسها، واستعرض المشاركون أفكارهم ورؤاهم حول كيفية تجاوز حالة الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار.

كما استعرض رؤيته حول مشروع المصالحة الوطنية، مستفيدًا من تجارب دول أخرى في هذا المجال، وأعرب عن ثقته في النخب السياسية والاجتماعية وقدرتها على إيجاد حلول للأزمة الليبية.

وأشار الكوني إلى أن صلاحيات المجلس الرئاسي تستند إلى الاتفاق السياسي، وأن قراراته تُتخذ بالإجماع بين أعضائه، مؤكدًر على أهمية استقلالية القضاء، معبرًا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، محذرًا من تبعيتها للدولة حتى تستطيع القيام بمهامها بفعالية.

واختتم الكوني الجلسة بالإشادة بمدينة طرابلس التي تحتضن النخب والمفكرين من جميع أنحاء ليبيا، وقدم رؤيته بشأن إعادة العمل بنظام المحافظات، الذي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب الليبي من خلال تخصيص ميزانيات للمحافظات لإدارة مشاريعها، مما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين ويعد حلاً فعّالًا للخروج من الأزمة الحالية، بحسبِ ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.