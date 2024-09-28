الدولار ينخفض في السوق الموازية ويستقر عند مستوى 7.26 دينار

شهدتْ أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية استقرارًا نسبيًا في جلسة تعاملات اليوم، مع بعض التغيرات الطفيفة في سعر صرف الدولار وكسر الذهب، فيما ظلت أسعار باقي العملات ثابتة مقارنة بالأسعار السابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 7.26 دينار، مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7.30 دينار؛ أما اليورو، فقد حافظ على استقراره عند 7.95 دينار دون أي تغيير يُذكر.

كما شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني (الباوند) استقرارًا، حيث ظل عند 9.80 دينار، ما يعكس عدم وجود تقلبات كبيرة في التعاملات مع العملة البريطانية.

وفي سياق الحوالات، تراجعت أسعار الحوالات إلى تركيا لتسجل 7.31 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي كان 7.35 دينار، وكذلك تراجعت أسعار الحوالات إلى دبي، حيث سجلت 7.33 دينار مقارنة بالسعر القديم 7.37 دينار.

ويأتي تذبذب الأسعار وتسجيلها لاستقرار -نسبي- في ظل بوادر انفراج أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ تشير هذه التغيرات إلى استقرار عام في سوق العملات الموازية في ليبيا، مع بعض التذبذب في أسعار الدولار والذهب، ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات الطفيفة مع تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية والإمدادات المالية من الدول المجاورة.

وفي جلساتٍ سابقة، قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 8 دنانير و و140 درهمًا؛ في ظل احتدام الصراع على رئاسة مصرف ليبيا المركزي والتحذيرات الدولية من مخاطر هذا الصراع على النظام المالي للدولة ومن خطر أن تتعرض ليبيا إلى عزلة مالية من النظام المالي العالمي.