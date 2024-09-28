الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق حل الخلاف حول قيادة المركزي

رحبَ الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تسوية الخلافات المتعلقة بقيادة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في ليبيا.

وفي بيان صادر عن الاتحاد، دعا الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى التحرك بسرعة نحو التنفيذ الكامل والفعال لكافة بنود الاتفاق، مشددًا على أن هذه الخطوة تعد محورية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، والذي يُعتبر من أهم ركائز استعادة السلام والأمن في ليبيا.

كما أكد الاتحاد الأوروبي على استمراره في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي والإقليمي هو الأساس في بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد.

وكانت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، قد أعلنتْ عن توقيع اتفاقية محورية بشأن مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول في مواجهة الأزمات التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، لا سيما الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أثرت على معيشة المواطنين بشكل مباشر.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة جهود مكثفة وتعاون بين الأطراف الليبية المتصارعة، وتهدف إلى استعادة الشرعية من خلال انتخابات شفافة وعادلة، مما يسمح بمشاركة جميع الأطراف في إعادة إعمار الدولة.

كما أضافت البعثة أن الاتفاق يعد خطوة جوهرية نحو توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، معتبرة أن هذا التوحيد هو الأساس لضمان استقرار دائم للبلاد.