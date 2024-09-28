«الأزمة الليبية» محور مباحثات وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي في نيويورك

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، مشددًا على ضرورة التعاون لدعم الاستقرار والأمن في البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات، خاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر الحاليّ، والتي أسفرت عن توقيع الإعلان المشترك للاجتماع الأول للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى.

كما أشار الطرفان إلى زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي، وأهمية هذه الزيارات في دعم التعاون بين الجانبين.

و أكد الجانبان التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب تعزيز حركة السياحة والتعاون في مجالات متعددة تلبي مصالح الشعبين.

وناقش الوزيران أيضًا التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مشيرين إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وجرى الاتفاق على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة ولبنان، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في احتواء هذا التصعيد.

وخلُص الاجتماع حول تبادل الآراء حول عدد من القضايا والأزمات الإقليمية مثل السودان وسوريا واليمن، فضلاً عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.