الأرصاد: استقرار درجات الحرارة على المناطق الغربية والشمالية

أفاد مركز الأرصاد الجوية الوطني أن حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا ستشهد استقرارًا في درجات الحرارة خلال اليوم، بينما من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع ابتداءً من يوم الغد، خصوصًا في المناطق الغربية والشمالية للبلاد.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

في هذه المناطق، يتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وهو ما يوفر طقسًا ملائمًا للنشاطات الخارجية اليوم، أما الرياح فستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ولكن قد تنشط الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تحرك الغبار في المناطق المكشوفة، بالنسبة لدرجات الحرارة، ستتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 32 و36 درجة مئوية، ولكن من المتوقع أن تبدأ هذه الدرجات بالتراجع مع حلول يوم الغد، مما يعني أن الطقس سيصبح أكثر اعتدالًا في الأيام القادمة.

مناطق «الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد»

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي وصولاً إلى أمساعد، فتكون السماء قليلة السحب مع احتمالية تكاثرها في بعض الأحيان، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وستنشط تدريجيًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية بشكل طفيف، ودرجات الحرارة في هذه المناطق ستكون معتدلة نسبيًا مقارنة ببقية المناطق، حيث تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، مما يوفر جوًا لطيفًا إلى حد ما، خصوصًا مع نسيم الرياح الشمالية الغربية الذي يخفف من حرارة الجو في ساعات النهار.

مناطق «الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة»

في المناطق الجنوبية الغربية مثل الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تشير التوقعات إلى أن السماء ستكون قليلة السحب خلال ساعات النهار، إلا أن السحب ستبدأ في التكاثر مساءً خاصة على منطقة غات والمناطق المجاورة لها. الرياح في هذه المناطق ستكون شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مما يجعل الطقس مستقرًا إلى حد كبير خلال اليوم، أما درجات الحرارة القصوى، فستكون أعلى من المناطق الشمالية، حيث تتراوح ما بين 35 و40 درجة مئوية، وهو ما يعكس الطقس الحار المعتاد في هذه المناطق. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الحارة مع تراجع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، سيبقى الطقس مستقرًا إلى حد كبير، حيث ستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب في أوقات متفرقة من اليوم. الرياح في هذه المناطق ستكون شمالية شرقية ومعتدلة السرعة، مما يوفر جوًا مستقرًا دون وجود اضطرابات جوية ملحوظة. درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق ستتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية.