اغتيال حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على بيروت

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصرالله في ضاحية بيروت

حزب الله ينعى نصرالله ويثني على تاريخه العسكري

حماس تنعى نصرالله وتؤكد دعمها لحزب الله والمقاومة

تفاصيل الغارة الإسرائيلية التي اغتالت قادة حزب الله

اغتيال نصرالله في غارة إسرائيلية على بيروت

في حدث غير مسبوق يشكل تحولاً نوعياً في الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (28 سبتمبر 2024) عن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة جوية استهدفت مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. وقد جاء هذا الإعلان عبر منصة “إكس” على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني، الذي أكد: “حسن نصرالله قُتِل”.

وفي تأكيد آخر للخبر، صرح الكابتن دافيد أبراهام، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: “تم القضاء على الأمين العام لحزب الله”.

تفاصيل العملية: ضربات دقيقة وقنابل خارقة للتحصينات

نفذت العملية العسكرية الإسرائيلية مساء الجمعة عبر غارات جوية دقيقة استهدفت المقر المركزي لحزب الله الواقع أسفل أحد المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، استُخدمت في العملية 80 قنبلة من نوع “هايفي هايد” MK84، وهي قنابل خارقة للتحصينات، قادرة على اختراق الأرض بعمق يتراوح بين 50 إلى 70 مترًا. وأوضح أدرعي أن الضربة جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث كان نصرالله وعدد من قادة حزب الله يجتمعون داخل المقر لتنسيق عمليات ضد إسرائيل.

أضاف أدرعي في تصريحاته: “لقد تم تنفيذ العملية في الوقت الذي كانت فيه قيادة حزب الله داخل المقر، مما أدى إلى القضاء على حسن نصرالله وعلي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، بالإضافة إلى عدد آخر من قادة التنظيم”.

حزب الله يؤكد: نصرالله “شهيد”

بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال نصرالله، أصدر حزب الله بياناً رسمياً أكد فيه نبأ وفاة الأمين العام، مشيراً إلى أن نصرالله “استشهد مع ثلة من إخوانه القادة”. وأضاف البيان أن نصرالله “قاد مسيرة المقاومة الإسلامية لأكثر من ثلاثين عاماً، وحقق انتصارات متتالية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ تحرير لبنان في عام 2000 وحتى النصر في حرب يوليو 2006”.

جاء في البيان أيضاً إشادة بمواقف نصرالله الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث أكد أن “نصرالله كان يقف صفاً واحداً مع المقاومة الفلسطينية في مواجهتها للعدو الصهيوني، ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى آخر لحظة من حياته”.

ردود الفعل: حماس تندد وتنعى نصرالله

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مشيدةً بدوره في دعم المقاومة الفلسطينية. وفي بيان لها، قالت الحركة: “ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية استشهاد سماحة السيد حسن نصرالله الذي ارتقى شهيداً مع ثلة من إخوانه القادة”. وأضافت: “نجدد وقوفنا إلى جانب حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان في مواجهة العدو الصهيوني”.

تحليل الغارة: هل هو تحول في استراتيجية إسرائيل؟

عملية اغتيال نصرالله تمثل خطوة استراتيجية خطيرة قد تؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة. فمنذ سنوات، كانت إسرائيل وحزب الله يعيشان حالة من “الردع المتبادل”، حيث تجنب الطرفان مواجهة مباشرة على الرغم من التوترات المستمرة. ومع ذلك، اغتيال شخصية بحجم نصرالله يشير إلى أن إسرائيل قررت الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة.

التحليل العسكري لهذه العملية يكشف أن إسرائيل خططت لها بدقة بالغة، إذ أن استخدام قنابل خارقة للتحصينات يعكس حجم المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول أماكن تواجد نصرالله وقيادات حزب الله الأخرى. وتطرح هذه العملية أسئلة جدية حول مدى قدرة حزب الله على مواصلة نشاطاته بعد هذه الضربة الكبيرة.

التداعيات المحتملة: تصعيد أم تهدئة؟

من المرجح أن يؤدي مقتل نصرالله إلى تصعيد كبير في المنطقة، حيث قد يلجأ حزب الله إلى الرد على العملية عبر هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية. ولكن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه هو: كيف ستتعامل إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، مع هذا التطور؟

إيران، التي تعتبر حزب الله ذراعها الأهم في لبنان وسوريا، قد تسعى إلى تصعيد الصراع مع إسرائيل كرد انتقامي على مقتل نصرالله. ولكن في الوقت ذاته، قد تجد نفسها أمام خيارات صعبة، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تتعرض لها داخلياً وخارجياً.

مستقبل حزب الله بعد نصرالله

مقتل حسن نصرالله يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل حزب الله. نصرالله، الذي قاد التنظيم لأكثر من ثلاثين عاماً، كان يعتبر الشخصية المحورية في رسم سياسات الحزب، وكان يتمتع بشعبية واسعة داخل لبنان وخارجه. ومع غيابه، قد يواجه حزب الله تحديات في الحفاظ على وحدة قيادته وتماسكه، خاصة في ظل وجود تيارات مختلفة داخله.

وعلى الرغم من أن الحزب يملك قيادات أخرى قادرة على تولي المسؤولية، إلا أن غياب نصرالله يمثل خسارة كبيرة للحزب، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية.

ختاماً: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع؟

مقتل حسن نصرالله يمثل نقطة تحول في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وقد يفتح الباب أمام تصعيد خطير في المنطقة. الأطراف الإقليمية والدولية ستراقب التطورات عن كثب، حيث أن هذا الحدث قد يؤثر بشكل كبير على التوازنات السياسية والعسكرية في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام.