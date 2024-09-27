وفد ليبي يشارك في مجموعة العمل الاقتصادية لاتجاهات النقل بالأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

شارك وفد عن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وبناءا على دعوة من أمين عام مجموعة العمل الاقتصادية لاتجاهات النقل التابعة للأمم المتحدة في جدول أعمال الدورة السابعة و الثلاثون لمجموعة العمل لاتجاهات المواصلات و الاقتصاد التابعة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

فتح آفاق التعاون المشترك

وبحسب بيان وزارة المواصلات، ترأس الوفد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان وسام الادريسي إذ تعقد الدورة على مدار عدة أيام، مخصصة لاستعراض و مناقشة النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان المعنية التابعة للأمم المتحدة في مجال اقتصاديات النقل.

ووفقا للبيان جاءت مشاركة الوفد الليبي في هذه الدورة في إطار إمكانية فتح آفاق التعاون المشترك في مجموعة العمل الأوروبية للاستفادة من الخدمات و الدعم الذي تقدمه ، باعتبار أن المجموعة المعنية داعما اساسيا للبنية التحتية الاساسية للنقل في أفريقيا .

وعلى هامش الاجتماعات عقد الوفد لقاء الأمين العام للجنة الفنية لمجموعة المواصلات لدول حوار ( خمسة + خمسة ) تناول مقترح استضافة ليبيا للدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري بدول الحوار، و المقرر استعراضه خلال الاجتماع القادم للجنة الفنية للمجموعة المزمع عقده نهاية نوفمبر القادم 2024م .

وفي سياق آخر منفصل، تم توقيع عقد تقديم الخدمات الأرضية والمناولة بين الشركة الليبية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية .

بعد عدة اجتماعات ونقاشات امتدّت لأكثر من شهر، نجحت الشركة الليبية للخدمات الأرضية في توقيع عقد تقديم الخدمات الأرضية والمناولة لطائرات الركاب والشحن في ليبيا.

هذا ومن المتوقع أن تبدأ في تسيير رحلاتها مطلع شهر أكتوبر القادم، وفقا لبيان الوزارة.