ليبيا تشارك في اجتماعات مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB)

أخبار ليبيا 24

شارك وفد من الدولة الليبية يضم كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح غفار، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، في المؤتمر التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي عُقد في مدينة سمر قند بأوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري.

فتح آفاق التعاون للاستثمار

وبحسب بيان المصرف المركزي، على هامش المؤتمر، التقى الوفد مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لبحث العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة، حيث قدم الوفد الليبي رؤيته حول تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا وأهمية دعم المشاريع التنموية التي تسهم في إعادة بناء البنية التحتية في البلاد.

وأكد المحافظ المكلف، على أهمية الشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار، في البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن ليبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، نوه وزير المالية المكلف إلى الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية في ليبيا، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مؤكدًا على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وفي سياق آخر، توصلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى حل بشأن أزمة المركزي واتفقت الأطراف المتصارعة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، وبهذا الخصوص قالت القائم بأعمال المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، “إن الاتفاقية تعكس جهداً مشتركاً بين الأطراف الليبية المتنازعة، وتهدف إلى تحقيق الشرعية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تعطي لكل طرف الفرصة للمشاركة في إعادة بناء الدولة”.