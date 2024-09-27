الكويت وقطر ضمن الدول العربية الأقل تعرضًا للكوارث الطبيعية

الكويت الأولى عربيًا في مؤشر الكوارث الطبيعية لعام 2024

قطر والبحرين تحققان مراتب متقدمة في مؤشر المخاطر العالمي

موناكو ولوكسمبورغ تتصدران قائمة الدول الأكثر أمانًا عالميًا

مؤشر المخاطر العالمي: الدول الأوروبية الأكثر حصانة أمام الكوارث

الكويت الأولى عربيًا في تجنب الكوارث الطبيعية

وفقًا لمؤشر المخاطر العالمي لعام 2024، احتلت الكويت المرتبة الأولى بين الدول العربية في قائمة البلدان الأقل عرضة للكوارث الطبيعية. يبرز هذا التقدم الكبير في ظل التغيرات المناخية التي تضرب أجزاءً واسعة من العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية المجاورة. هذا المؤشر الدولي يعتمد على عدة معايير لقياس قدرة الدول على تحمل الكوارث الطبيعية، سواء كانت زلازل، فيضانات، أو حتى أعاصير. بالنسبة للكويت، يمثل هذا الترتيب إنجازًا يعكس التقدم الكبير في البنية التحتية والإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة هذه التحديات.

قطر والبحرين تتبعان الكويت في القائمة العربية

تأتي قطر والبحرين في المرتبتين الثانية والثالثة بين الدول العربية التي استطاعت تحقيق مراتب متقدمة في مؤشر المخاطر. يعكس ذلك التزام هاتين الدولتين بتطبيق سياسات بيئية صارمة والاستثمار في تقنيات مبتكرة لحماية البيئة وتقليل التلوث. قطر، التي تسعى لأن تكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وبحرين التي تبنت خططًا لتحسين نظام إدارة المياه ومكافحة التصحر، تمكنتا من تقليل تعرضهما للمخاطر البيئية بشكل ملحوظ.

الدول الأوروبية تهيمن على الصدارة عالميًا

على الصعيد العالمي، تبرز دول أوروبية صغيرة مثل موناكو وأندروا ولوكسمبورغ في قمة القائمة. هذه الدول، رغم صغر حجمها الجغرافي، استطاعت أن تبني أنظمة حماية بيئية عالية الكفاءة. تمكنت موناكو ولوكسمبورغ من الاستثمار في بنى تحتية قوية قادرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، ما جعلها تتصدر المؤشر العالمي. بلدان أخرى مثل فنلندا وبيلاروسيا حققت أيضًا مراكز متقدمة في الترتيب، بفضل قدرتها على إدارة مواردها البيئية بشكل مستدام.

المقارنة مع الدول المعرضة للمخاطر

في المقابل، توجد دول أخرى تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية. تعتمد هذه الدول غالبًا على أنظمة بيئية ضعيفة وبنية تحتية هشة، مما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الكوارث. التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية، تزيد من حدة هذه التحديات. تظهر الدول التي تواجه هذه المخاطر في أسفل قائمة مؤشر المخاطر العالمي، حيث تجد نفسها تحت ضغط متزايد لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة هذه المخاطر.

لماذا تصدرت الدول الخليجية؟

قد يعود التقدم الذي حققته الدول الخليجية مثل الكويت وقطر والبحرين في مؤشر المخاطر العالمي إلى عدد من العوامل. أولًا، البنية التحتية الحديثة والمتطورة في هذه الدول، والتي بنيت مع الأخذ في الاعتبار احتمالية الكوارث الطبيعية. ثانيًا، الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية، التي ساعدت هذه الدول على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري والحد من التلوث. أخيرًا، تتبنى هذه الدول سياسات صارمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التأثيرات البيئية.

التحديات المستقبلية

بالرغم من أن دولًا مثل الكويت وقطر والبحرين تمكنت من تحقيق مراتب متقدمة في مؤشر المخاطر العالمي، إلا أنها تواجه تحديات مستقبلية كبيرة. التغيرات المناخية المستمرة وارتفاع مستوى البحار قد يشكلان تهديدًا على المناطق الساحلية في هذه الدول. كما أن الاعتماد المستمر على الأنشطة الصناعية واستخراج النفط والغاز قد يزيد من المخاطر البيئية على المدى الطويل. تحتاج هذه الدول إلى الاستمرار في تحسين سياساتها البيئية والاستثمار في مشاريع جديدة للحفاظ على هذا التقدم.

دور الابتكار في تحقيق الأمان البيئي

تحقق الدول التي تتصدر قائمة مؤشر المخاطر تقدمها بفضل الابتكار. الكويت، على سبيل المثال، تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه المشاريع تساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الضارة. قطر بدورها، تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 باستخدام تقنيات بناء مستدامة صديقة للبيئة. هذه الابتكارات تسهم في بناء دول أقل عرضة للكوارث الطبيعية وتساعد في تحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية.

دول أخرى بحاجة لتحسين سياساتها البيئية

في حين أن بعض الدول الخليجية قد حققت تقدمًا ملحوظًا، لا تزال دول أخرى بحاجة إلى تحسين سياساتها البيئية بشكل كبير. الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري تواجه مخاطر أكبر بسبب انبعاثات الكربون المرتفعة والتلوث البيئي المتزايد. تحتاج هذه الدول إلى اتخاذ خطوات حاسمة للحد من هذه المخاطر، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير نظم إدارة مواردها الطبيعية.

التغير المناخي والوعي البيئي

يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الدول في مؤشر المخاطر العالمي هو التغير المناخي. هذه الظاهرة، التي تؤثر على الكرة الأرضية ككل، تؤدي إلى زيادة تكرار الكوارث الطبيعية مثل العواصف والزلازل. الدول التي تتمتع بوعي بيئي عالٍ مثل الكويت وقطر ولوكسمبورغ، قادرة على التعامل بشكل أفضل مع هذه التحديات. من خلال التخطيط البيئي المستدام والاستثمار في الابتكار، يمكن لهذه الدول تقليل المخاطر البيئية وحماية نفسها من آثار الكوارث المستقبلية.