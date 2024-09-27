الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

يواصل سعر الدولار في الانخفاض أمام الدوار بالسوق الموازية إذ وصل عند مستوى 7.24 دينار بعد أن كان سعره في آخر تعاملات 7.30 دينار.

وانخفض سعر اليورو في السوق الموازية بشكل ملحوظ إذ وصل عند مستوى 7.96 دينار بعد أن كان سعره 8.12 دينار في السوق الموازية حسب المتداولين.

في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 9.40 دينار.

أما الليرة التركية استقرت عند مستوى 0.21 دينار، والدينار التونسي استقر عند مستوى 2.22 دينار.

أسعار الذهب

وتراجع سعر الذهب بالسوق الموازية، سعر كسر الذهب عيار 18 بـ 447 دينار بعد أن كان في آخر تعاملات 455 دينار.

العملات الأجنبية في السوق الرسمية

وعلى صعيد أسعار العملات في السوق الرسمية، ففي آخر تحديث من المصرف المركزي، ارتفع سعر الدولار إلى 4.74 دينار مقابل 4.73 دينار في تعاملات سابقة.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.33 دينار مقابل 6.34 دينار أمس، واستقر سعر العملة الأوروبية اليورو عند 5.29 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار، في حين ارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار في تعاملات سابقة.

هذا ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، الذين سجلا 0.13 دينار و0.67 دينار على الترتيب.