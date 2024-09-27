افتتاح 18 مبنى جامعي في بني وليد

أخبار ليبيا 24

استجابة لمطالب أهالي مدينة بني وليد، تم افتتاح 18 مبنى جامعي جديد لتعزيز البنية التحتية التعليمية، والنهوض بالقطاع التعليمي بالمنطقة.

النهوض بالقطاع التعليمي بالمنطقة

افتتح عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، المركب الجامعي الجديد في جامعة بني وليد. وذلك بحضور رؤساء جامعات بني وليد وطرابلس والزيتونة وصبراتة، وعدد من المسؤولين ونقيب عام الموظفين ورئيس اللجنة العليا لكليات العلوم بالجامعات الليبية.

ووفقا لبيان الوزارة، أشاد بهذا العمل الكبير، رغم التحديات والظروف الاستثنائية، وافتتاح 13 مبنى جامعي جديد، إلى جانب متابعة إنشاء 5 مبانٍ إضافية، وتوقيع عقود صيانة لثلاثة مبانٍ أخرى، بعد أن كانت الجامعة تفتقر لمبانٍ صالحة للعملية التعليمية.

وفي ختام الزيارة، عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس جامعة بني وليد، وعمداء الكليات؛ لبحث سبل تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي في الجامعة، ومناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة، وتحسين جودة التعليم، ودعم المشاريع الأكاديمية المستقبلية، بالإضافة إلى توفير احتياجات الكليات وتطوير البنية التحتية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

وفي وقت سابق، أبرمت الوزارة عقد تنفيذ وإدامة وتدريب للمكتبة الإلكترونية والمستودع الرقمي، مع الشركة القابضة للاتصالات التي ستتولى تنفيذ المشروع، ويشمل تركيب معدات تعمل بنظام (كوها) للفهرسة الرقمية، مما سيمكن الباحثين في الجامعات الليبية من التعامل مع عدد مهم من منصات قواعد البيانات التي تتيح الاطلاع على مئات الآلاف من الكتب والدوريات والمنشورات الرقمية.