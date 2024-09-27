اعتدال حالة الطقس على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

أجواء معتدلة على كافة مناطق البلاد، في ظل تكاثر السحب خلال فترات المساء على بعض مناطق الجنوب الغربي، مصحوبة من حين إلى آخر بخلايا رعدية، مع احتمال بسيط لهطول زخات خفيفة من الأمطار، وفقا لنشرة أحوال الطقس للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح جنوبية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول الأحد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا الأحد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و الرياح حركتها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على درنة وأقصى الساحل الشرقي. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا ثم تتراجع مساء الأحد.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات وما جاورها، غدامس والحدود مع الجزائر، تصحبها أحيانا خلايا رعدية مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر. حركة الرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أثناء مرور السحب الرعدية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل تراجعا الأحد.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.